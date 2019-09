Exclusief voor abonnees Tickets voor theaterstuk Gert Verhulst vliegen deur uit 12 september 2019

Zowat alles wat Gert Verhulst aanraakt, verandert in goud. Dat is nog maar eens gebleken. Amper één dag nadat hij bekendgemaakt had dat hij volgend voorjaar samen met James Cooke en Karen Damen te zien zal zijn in een komisch theaterstuk, zijn al 5.000 tickets de deur uit. "Dat we zo snel drie extra shows moesten inlassen, hadden we nooit verwacht", zegt de 51-jarige ondernemer en tv-figuur. 'Chateau Cupido' vertelt het verhaal van een populaire presentator (Verhulst) die een romantisch weekendje plant met zijn maîtresse (Damen), in de overtuiging dat zijn buurman (Cooke) op reis is, wat niet het geval blijkt. (KDL)