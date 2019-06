Exclusief voor abonnees Tickets Frankrijk - VS kosten tot 12.500 euro 28 juni 2019

Een finale avant la lettre. Met Frankrijk en de VS staan vanavond de twee topfavorieten tegenover elkaar. Het laat zich voelen in de ticketprijzen. Kaartjes worden aangeboden voor bedragen tot 12.500 euro. Onder 200 euro geraak je niet in het Parc des Princes. Ter vergelijking: de minimumprijs is ruim het tienvoud van tickets voor Noorwegen-Engeland gisteravond. Engeland won (0-3) en is eerste halvefinalist. (VDVJ)