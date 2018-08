Ticketmaster stopt met 'woekersite' 14 augustus 2018

Het is een bekend fenomeen bij muziekliefhebbers: populaire concerten zijn in een mum van tijd uitverkocht, maar online kan je wél nog een ticket scoren - aan woekerprijzen, welteverstaan. Kaartverkoper Ticketmaster bood mensen die snel veel geld wilden verdienen zo jarenlang een platform, met zijn doorverkoopsites GET ME IN! en Seatwave. Die worden nu opgedoekt, zo maakte het bedrijf bekend. "We hebben geluisterd en we begrijpen jullie. Jullie zijn het zat dat anderen tickets opkopen zodat ze die met winst kunnen doorverkopen", klinkt het. In de plaats zal Ticketmaster een nieuwe dienst opzetten, waar mensen concertkaartjes met elkaar kunnen uitwisselen "voor het aankoopbedrag of minder". Dat zal eerst in Groot-Brittannië gebeuren, en vanaf volgend jaar in de rest van Europa.

HLN