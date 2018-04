Ticket voor IJslands festival kost 1 miljoen dollar Hoezo, Werchter is duur? 28 april 2018

Bij ons wordt er al eens gemord over de steeds stijgende ticketprijzen voor Rock Werchter en co, maar het IJslandse Secret Solstice Festival, van 21 tot 24 juni, doet er een fameuze schep bovenop. Voor hun vipticket vragen ze 1 miljoen dollar (825.000 euro) - ruim 800 keer zo duur als een vipticket voor Werchter. Het is zo exclusief dat er maar ééntje beschikbaar is, en je krijgt onder meer een privéjet, een helikoptervlucht langs de IJslandse gletsjers en elke dag champagne à volonté erbij. Al blijft de muziek het belangrijkste: in de prijs zit ook een privéconcert van een headliner - onder wie Bonnie Tyler en Slayer - inbegrepen, en je mag vrij in en uit de backstage. Na de shows zijn er afterparty's in een gletsjer of in een lavatunnel. Beetje moe? Een persoonlijke stylist staat klaar om je op te knappen, of je neemt gewoon pauze in de wellness. Wie het niet zo breed wil laten hangen, kan ook een gewoon kaartje voor het festival kopen, voor 175 euro.

