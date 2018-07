Ticket richting Rusland dankzij Duivelse auto 10 juli 2018

Duivelssupporter van het eerste uur Michiel Crijns uit Leuven viel zowat uit zijn versierde autostoel toen hij naar de drive-through van de McDonalds in Mechelen ging. Omdat de auto van de twintiger versierd werd met vlaggen, spiegelhoezen, mascotte én de chauffeur een retrotruitje droeg, kreeg hij twee tickets voor de halve finale in Sint-Petersburg cadeau. "Dit is zonder twijfel de mooiste verrassing van mijn leven. Ik ben al supporter sinds het WK in 1994. Ook toen het slecht ging, stond ik op rij één om te supporteren. Ik heb als een gek gezocht naar vlieg- en wedstrijdtickets voor de match, had net alle moed opgegeven en dan gebeurt dit. Waanzinnig." Hij neemt goede vriend Bahador Sabouri, verliezend finalist uit 'De Mol', mee. Zij vertrokken gisteravond met het vliegtuig naar Sint-Petersburg. (ADPW)

