Tia Hellebaut helpt Beerschot in voetbalschool 23 februari 2019

Tia Hellebaut en Beerschot-Wilrijk slaan de handen in mekaar. Hellebaut gaat in Antwerpen een voetbalschool op poten helpen zetten. De voormalige olympisch kampioene stampte in 2016 de Tia Hellebaut Academy uit de grond, waarmee ze jonge, talentvolle atleten begeleidt. Nu zet Hellebaut dus ook de stap naar het voetbal. Dat ze met Beerschot in zee gaat, hoeft niet te verbazen, want Hellebaut is al heel lang supporter van paars-wit. Volgens onze informatie zou er in het project op het Kiel ook een onderwijsluik vervat zitten. Daarbij zou voormalig topscheidsrechter Frans Van Den Wyngaert een rol gaan spelen. Deze laatste was lang directeur van de Antwerpse Topsportschool. Vandaag worden de plannen verder toegelicht tijdens een persconferentie. (KDC)

