Tia en Ann steunen speciale editie van Special Olympics

De zon was op de afspraak, de atleten ook: op verschillende locaties in Vlaanderen werden gisteren challenges gehouden voor de Virtual Games van Special Olympics Belgium. Normaal stonden dit Hemelvaartweekend de Nationale Spelen op de kalender, de vaste afspraak voor atleten met een verstandelijke beperking. Door het coronavirus werd dat evenement evenwel afgelast. Als alternatief bedacht de organisatie tien sportuitdagingen in vijf disciplines, in een online versie van hun Spelen, inclusief openingsceremonie en vlam. Een voltreffer, want van de 19.173 atleten namen er op de eerste dag liefst 10.900 deel aan de challenges. Ex-atlete Tia Hellebaut, meter van Special Olympics Belgium, nam 's ochtends in Eindhout met een paar sporters de eerste proef voor haar rekening, met twee keer 15 minuten lopen (foto onder) en wat 'jumping jacks'. In de namiddag was het in Deinze de beurt aan basketster Ann Wauters, die een fietstochtje van 5 km maakte met atlete Alice Devooght, inclusief opwarming (foto rechts).

