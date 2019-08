Exclusief voor abonnees Thunberg zeilt naar New York 16 augustus 2019

00u00 0

Vliegen? Nooit. En haar principes opzijzetten, doet ze voor niets of niemand. Dus is klimaatactiviste Greta Thunberg (16) vanuit Plymouth met de zeilboot naar New York vertrokken. Daar zal ze een klimaatconferentie bijwonen. De tocht zal een tweetal weken duren en belooft geen plezierreisje te worden. Geen douches aan boord, gevriesdroogd voedsel op tafel, en een route met een paar woelige waters onderweg, die zelfs de beste zeilboten weleens degraderen tot roetsjkarretjes op een kermis. Aan boord is weliswaar een professioneel zeilteam aanwezig. Eén van de kapiteins zeilde al drie keer de wereld rond. Ook de papa van Greta is mee, net als een filmmaker die een documentaire draait over de oversteek.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis