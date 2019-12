Exclusief voor abonnees Thunberg te laat 02 december 2019

Ook de Zweedse activiste Greta Thunberg (16) mist de start van de COP25. Zij kreeg in november een lift op de zeilcatamaran van twee Australiërs en een Britse schipper vanuit de VS, waar ze de VN-klimaatconferentie in New York bijwoonde. De boot kreeg eerder deze week op de Atlantische Oceaan met stormweer af te rekenen, wat een paar dagen vertraging opleverde. Daardoor miste Thunberg vrijdag al een protestactie in Lissabon. Daar zou ze nu morgenochtend aankomen en een speech geven in het parlement, voor ze naar Madrid doorreist.