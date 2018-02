Thuiswerkers even gelukkig als andere werknemers 12 februari 2018

00u00 0

Veelvuldig thuiswerken heeft geen negatieve invloed op de mentale gezondheid van werknemers. Dat is de conclusie van een studie van de KU Leuven. De onderzoekers gingen na of mensen die vaak thuis werken meer last hebben van burn-out, verminderde motivatie of stress. Onder meer een gebrek aan sociaal contact met collega's en minder voeling met de kantoorvloer zouden daar immers toe bijdragen. Bij 878 werknemers van een internationaal bedrijf dat al jaren inzet op thuiswerken werd gepeild naar het algemene welbehagen. Uit de rondvraag bleek dat thuiswerkers niet meer of minder psychosociale problemen hebben dan werknemers die op kantoor werken. Niet de intensiteit van het thuiswerken bepaalt hoe gelukkig een werknemer is, maar wel de manier waarop hij of zij zich omkaderd voelt.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN