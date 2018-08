Thuiswedstrijd voor WK-leider Neuville RALLY VAN DUITSLAND 16 augustus 2018

00u00 0

Vandaag begint onze landgenoot en WK-leider Thierry Neuville aan de eindsprint in het WK rally. Vijf rally's staan nog op het programma en de eerste - in Duitsland - is eigenlijk een thuiswedstrijd, met meer dan 325 kilometer op asfalt in de buurt van Trier, vlak bij de Belgische grens.

Je hebt 23% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN