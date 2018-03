Thuisvak Mechelen uitverkocht 15.600 07 maart 2018

00u00 0

Aan de fans zal het zondag niet liggen. Als één man achter hun ploeg. De wedstrijd tussen KV Mechelen en Waasland-Beveren is volledig uitverkocht. De tickets gingen de afgelopen dagen in een recordtempo de deur uit. Met 15.600 zullen de Mechelse fans hun ploeg aanmoedigen. Of ook het uitvak volledig zal vollopen, is nog afwachten. Daarvoor zijn nog tickets beschikbaar. (FDZ)