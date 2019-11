Exclusief voor abonnees Thuisploeg verslaat leider Weerstand 1PR: BREE-BEEK - W. KOERSEL 3-1 25 november 2019

Bree-Beek was zaterdagavond de beste in de topper tegen Weerstand Koersel. De thuisploeg profiteerde twee keer van slecht uitverdedigen bij de bezoekers om voorsprong te nemen. Bree-Beek nadert in de rangschikking tot op één punt van Koersel. De wedstrijd begon goed voor de Breeënaars, want al na zeven minuten mocht Vanbuel aanleggen, maar zijn schot spatte uiteen op de staander. Koersel reageerde met een actie van Bilican. Bree-goalie Bollen werkte in hoekschop. Een volgende Breese actie was wel raak. Vanbuel profiteerde van een misser in de Koerselse afweer om de 1-0 te scoren. De bezoekers gingen meteen op zoek naar de gelijkmaker en die kwam er al twee minuten later toen Nulens knap Helsen bediende. De Noord-Limburgers namen de wedstrijd stevig in handen en op slag van rust kon Vanbuel vanop de stip een tweede keer scoren. Koersel schakelde na de koffie een versnelling hoger en belegerde het Breese doelgebied. Een kopbaldoelpunt van Coenen werd afgevlagd waarna hij bij een tweede poging op de doelman besloot. Ook Helsen en Joosten konden niet scoren en vlak voor affluiten kreeg Koersel het deksel op de neus toen Paredis na een snel genomen vrijschop de eindcijfers vastlegde.

