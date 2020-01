Exclusief voor abonnees Thuisploeg laat zich kaas van het brood eten en blijft in gevarenzone hangen 13 januari 2020

00u00 0

Na een aarzelend begin was het de thuisploeg die bij de eerste serieuze uitbraak meteen raak trof. Annab verraste vanop afstand met een zwabberbal doelman Schrauwen, die het leer onvoldoende onder controle kreeg en meteen prikte nieuweling Lucky Omeruo zijn eerste doelpunt van dichtbij binnen. Een voorsprong, maar toen Fall niet veel later in de diepte gestuurd werd, moest Dengis in de voeten. Het leer caprioleerde tot bij de goed gevolgde Wilms, die meteen voor de gelijkmaker zorgde. Fall zou trouwens nog voor de rust nog eens alleen voor Dengis opduiken, maar de goalie behoedde zijn team voor een achterstand. Na de pauze hadden beide teams het moeilijker om controle te krijgen, maar gaandeweg trok City Pirates qua doelrijpe mogelijkheden toch het laken naar zich toe. Na de 1-2 van de gasten probeerden de thuisjongens de bakens nog te verzetten, maar het waren de gasten die nog dichter bij een derde doelpunt kwamen.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis