Thuisonderwijs

Lieve mama van vier, hou op met alle scholen en leerkrachten over één kam te scheren ('Dialoog' van gisteren). Ik geef elke namiddag minstens 1,5 uur online les op Praatbox, net zoals ik in de klas zou staan. Daarbovenop krijgen mijn kinderen elke vooravond hun mail met het werk voor de volgende voormiddag. Daar besteed ik vele uren aan, ook op zondag. Dat scholen zich niet aanpassen aan de omstandigheden zoals ziekenhuizen en warenhuizen, is al helemaal van de pot gerukt. Ik vermoed dat uw kinderen niet op de juiste scholen zitten of dat u wat verbitterd bent door de werksituatie van u en uw man. Alle begrip. Ik reken ook wat op het uwe.

Kurt Taecke

