Thuisonderwijs is broeihaard van radicalisme 30 november 2018

00u00 0

Een vijfde van alle ouders die hun kinderen thuis onderwijzen, heeft banden met extremistische groepen. Dat stelt de Staatsveiligheid in haar jaarverslag. Volgens de inlichtingendienst gaat het vooral om salafistische organisaties, die een offensief op het onderwijs zijn begonnen. Dat doen ze door scholen te financieren, maar ook door lesmateriaal te verspreiden dat bij thuisonderwijs kan worden gebruikt. Het zijn in de eerste plaats pubermeisjes die door hun salafistische ouders worden weggehaald van school om hen thuis te onderwijzen. Dat salafisme blijft de gevaarlijkste vorm van extremisme in ons land, aldus de Staatsveiligheid. Toch waarschuwt ze ook voor extreemrechts radicalisme, dat een nieuwe adem heeft gevonden in de identitaire beweging waarvan Schild & Vrienden een vertegenwoordiger is, in de anti-islambeweging en in het activisme tegen immigratie. (GVV)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN