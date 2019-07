Thuisblijven? Dat kost geld Shoppen, eten en drinken vaak goedkoper in het buitenland Ingrid De Vos

12 juli 2019

05u00 10 De Krant Vakantie in eigen land staat niet noodzakelijk gelijk aan een goedkope vakantie. Een etentje op restaurant of een verblijf in een hotel in België is net vrij duur. En ook boodschappen doen is goedkoper in de meeste populaire vakantiebestemmingen.

Wie in België 100 euro uitgeeft op hotel of restaurant, betaalt in een vergelijkbare zaak in Frankrijk slechts 98 euro. In Nederland kom je er met 95 euro, in Duitsland met 92 euro. Nog beter is het in Oostenrijk (89 euro) en Italië (87 euro). Goedkoopst in de top van de traditionele vakantielanden is Spanje, waar je maar 71 euro betaalt. Je kan er bijna drie keer uit eten voor de prijs van één diner in Zwitserland.

"Droomhotels zijn niet opgenomen in deze vergelijking, de prijswaarneming richt zich op de gemiddelde consument. Bij de restaurants is gekeken naar prijzen in goede middenklassezaken tot bescheiden eettentjes", zo klinkt het bij het Nederlandse Centraal Bureau voor Statistiek (CBS), dat een vakantiebarometer uit de prijzenstatistieken van het EU-bureau Eurostat voor 2018 puurde.

Leve het oosten

Het CBS lijstte ook op hoe duur boodschappen doen is in populaire bestemmingen. Op vakantie in de Zwitserse Alpen betaal je voor een vergelijkbaar boodschappenmandje in de supermarkt, bij de slager of groenteboer zo 83 euro méér dan in Turkije.

"Voor veel mensen zijn uitgaven ter plaatse ondergeschikt aan de prijs voor een hotelovernachting", zegt Piet Demeyere van touroperator TUI. In Frankrijk, nog altijd het favoriete vakantieland van de meeste Belgen, is boodschappen doen zelfs iétsje duurder dan bij ons.

Ook de hotelrekening wordt beïnvloed door de levensduurte ter plekke, zegt Demeyere. "En een steeds grotere groep toeristen maakt de redenering: als ik 20% minder betaal voor mijn vakantie, hou ik dat geld over om aan iets anders te spenderen. Een vergelijkbaar hotel in Bulgarije is makkelijk 25% goedkoper dan in Spanje of Griekenland. Bulgarije staat nu al op de zesde plaats in onze top 10 van meest populaire bestemmingen. Voorts zien we steeds meer jongeren maar ook gezinnen voor een zon-zeevakantie in Montenegro, Slovenië of Kroatië kiezen. Slovenië is voor bergvakanties het nieuwe Oostenrijk. En Riga (Letland) en Tallinn (Estland) zijn de top 10 binnengedrongen van populairste citytrips."

Koopjes

Na de droge, warme zomer van 2018 zag TUI het aantal boekingen voor vliegvakanties teruglopen. "Maar nu zijn er koopjes te doen. Voor augustus kan je lastminutereizen naar Spanje of Griekenland met 50% korting boeken." Thomas Cook, die andere grote touroperator, spreekt van kortingen tot 70% voor lastminutes naar Turkije, Tunesië en Spanje.

