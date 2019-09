Exclusief voor abonnees Thuis cannabis, op festivals xtc en in nachtclubs cocaïne 26 september 2019

Uit onderzoek van de Hogeschool Gent blijkt dat 55% van de bezoekers van elektronische muziekfestivals in de laatste 48 uur voor de bevraging illegale drugs had gebruikt. 350 mensen van gemiddeld 21 jaar oud werden tijdens twee 'kleinere' elektronische dancemuziekevents gepolst naar hun druggebruik. 46% van hen had cannabis gerookt in de 48 uur voor de vraag gesteld werd, iets meer dan een kwart (26%) gaf aan ook xtc te hebben gebruikt. Cocaïne (15%), ketamine (12%) en amfetamines (6%) vervolledigen de top vijf. Daarnaast werden in 2017 ook 1.345 Belgen tussen de 18 en 34 jaar bevraagd over hun druggebruik het voorbije jaar.

