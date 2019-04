Exclusief voor abonnees Thuis-actrice in de bres voor vluchtelingen 02 april 2019

Katrien De Ruysscher, die dokter Judith speelt in 'Thuis', springt in de bres voor de vluchtelingen die opgevangen worden in de Lommelse recreatiedomein Parelstrand. In de gemeente werden 41 borden met haatdragende boodschappen als 'Opgepast! Overstekende illegalen' verspreid. De actrice lanceert nu het initiatief '945 in beeld', om de asielzoekers een gezicht te geven. Op postkaartjes stellen ze zichzelf voor en vertellen ze over hun afkomst en hun dromen. "Ga eens met die mensen praten", zegt De Ruysscher. "Niemand zit daar zomaar." Eerder was er ook al discussie op de Lommelse gemeenteraad over de vluchtelingen. Sinds bekend raakte dat ze niet tot 31 maart maar tot 31 augustus zullen blijven, zijn de gemoederen verhit. (BVDH)

