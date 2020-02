Exclusief voor abonnees Thriller voor beginner voorgelezen 29 februari 2020

Op de boerderij speelt zich één smeuïg drama af: eén hongerige vos met twee sluwe ogen krijgt drie dikke kippen in het vizier. De start van een onvervalste thriller die wel moét eindigen in een bloedbad. Of komt het, zoals in de spannendste thrillers en na enkele bijzondere twists, toch nog tot een onverwachte ontknoping? Met 'Eén vos' schreef en tekende de Britse illustrator Kate Read een spannende 'telboek-thriller', in een mix van collage, drukwerk en felgekleurde illustraties die soms wel uit de pagina's lijken te springen. Dikke aanrader voor beginnende tellertjes en voorleesouders die wel eens wat anders willen dan de klassieke 'leren lezen en tellen'-boeken! En geen zorgen: er werden geen vossen en kippen geschaad bij het maken van dit boek, verzekert Read op het einde.

Eén vos. Een telboek-thriller. Kate Read. Uitgeverij Lemniscaat. Vanaf 3 jaar. € 14,95

Spannend tot 10 leren tellen met een sluwe vos en een stel pientere kippen.

Plaatje 10, met de ronddwarrelende veertjes, is voor jonge kinderen wellicht wat eng.

