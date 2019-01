Thorup zou "0-0 of 1-0 wel goed vinden" 24 januari 2019

AA Gent is absoluut favoriet tegen KV Oostende, maar Jess Thorup is op zijn hoede. "Vanavond spelen we de eerste helft van de halve finales. Het belangrijkste is dat we de strijd vanavond niet verliezen. Iedereen verwacht blijkbaar dat wij met 3, 4 of 5-0 gaan winnen, maar ik ga er vanuit dat we geduld zullen moeten oefenen. Het is héél belangrijk dat Oostende vanavond niet scoort. Voor mij zou 0-0 of een 1-0-zege een goed resultaat zijn. Odjidja is geschorst, maar we hebben nog vier spelers die op scherp staan. We moeten ons niet inhouden, maar we mogen geen domme gele kaarten pakken." Doelman Thoelen, die vorige week zijn pasgeboren dochtertje verloor, behoort tot de selectie. "Yannick heeft zondag een héél emotionele dag meegemaakt in de Ghelamco Arena, maar hij traint intussen weer. Hij zal nooit vergeten wat gebeurd is, maar ik zie iemand die weer 100% gefocust is", aldus Thorup. (RN)

