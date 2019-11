Exclusief voor abonnees Thorup: "We kunnen hen pijn doen" 07 november 2019

00u00 0

AA Gent kan vanavond een uitstekende zaak doen in de groepsfase van de Europa League. Zelfs een punt zou een grote stap naar overwintering betekenen. "Maar we komen met de mindset om te winnen", zegt Jess Thorup. "We hebben de voorbije weken een mentale sterkte opgebouwd die we hier nodig zullen hebben. Voor de groepsfase dacht iedereen dat Wolfsburg de grote favoriet was en dat de andere drie gingen moeten uitmaken wie tweede werd, maar dit blijkt een heel evenwichtige groep. Ik heb de nederlagen van Wolfsburg tegen Leipzig (1-6) en Dortmund (3-0) bekeken - ik heb dingen gezien waarmee we hen pijn kunnen doen - maar ik heb me vooral gebaseerd op beelden uit onze heenwedstrijd om de spelers klaar te stomen voor deze opdracht. Wolfsburg verwacht ik op dezelfde manier als in de heenwedstrijd. Het feit dat ze al vijf wedstrijden niet meer gewonnen hebben, zal daar niet veel aan veranderen." (RN)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu

Meer over Wolfsburg

sport

sportdiscipline

voetbal