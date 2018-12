Thorup "We hebben te veel spelers" 08 december 2018

AA Gent-trainer Jess Thorup vindt dat zijn kern te breed is: "We tellen nog 31 spelers, dat zijn er 3 à 4 te veel." Onder meer de van Trencin overgenomen Azango wordt wellicht uitgeleend in januari. Plastun (liesblessure) en Asare (contusie heup) trainden alweer, ze zijn allebei inzetbaar. Kvilitaia herstelt sneller dan verwacht van een voetbreuk. Zijn terugkeer was pas na Nieuwjaar voorzien, maar hij traint alweer met de groep. "Als je het Giorgi zelf vraagt, zou hij zondag al spelen, maar hij heeft nog werk. Het kan wel snel gaan", aldus Thorup. Gent zou de makkelijk scorende Kvilitaia goed kunnen gebruiken in de drukke weken die er aan komen. (RN)