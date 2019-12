Exclusief voor abonnees Thorup waarschuwt voor decompressie 14 december 2019

Jess Thorup wil zijn spelers behoeden voor decompressie voor de wedstrijd van zondag. "Deze match valt tussen de groepswinst in de Europa League en de twee topwedstrijden tegen Club Brugge en Standard", haalt Thorup aan. "Ik heb er de spelers op gewezen dat ze het momentum moeten vasthouden en dat ze nog niet mogen beginnen denken aan Club Brugge of Standard. Alleen Oostende telt nu, we moeten mentaal klaar zijn voor een veldslag. December is voor mij de maand van beweging, positief of negatief. We willen de kloof met Brugge zo klein mogelijk houden, de match in Oostende kan aangeven in welke richting we gaan bewegen. De weersomstandigheden zijn speciaal aan de kust, een reden te meer om ons spel te spelen, met combinaties over de grond." (RN)

