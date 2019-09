Exclusief voor abonnees Thorup: "Waarom zetten onze verdedigers Kaminski zo onder druk?" 20 september 2019

Bij 3-1 leek er geen vuiltje aan de lucht, maar net dan beging Kaminski de grootste blunder uit zijn carrière. Hij miste zijn controle volledig bij een simpele terugspeelbal van Plastun en zag het leer tergend traag over de doellijn rollen. De goalie zakte in de grond van schaamte, de kalmte van zijn team sloeg om in regelrechte paniek. "We hadden het er tijdens de rust nog over: waarom onze verdedigers Thomas zo onder druk zetten in plaats van de bal weg te trappen? Ach, we verliezen en winnen als een team. En op het einde deed Thomas nog een goeie redding", aldus Thorup. "Door die fout kreeg Saint-Étienne hoop én sloop er nervositeit in de rangen." Voetballers zijn ook maar mensen. "Het is iets mentaals en neen, daar kan je echt niet op trainen. Het ene moment ben je comfortabel aan het winnen, enkele seconden later ben je enkel nog bang om te verliezen. We mogen nooit in zo'n situatie terechtkomen, maar nu kunnen we er tenminste de nodige lessen uit trekken." Ook de rol van het publiek -dat vlak na de immense blunder de naam van de arme Kaminski bleef scanderen - ontging Thorup niet. "Ik moet onze fans uitdrukkelijk bedanken, ze hebben onze spelers geholpen om heelhuids door dat moeilijke kwartier te komen." (SDG)

