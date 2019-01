Thorup traint op ander systeem 08 januari 2019

Jess Thorup bereidt AA Gent tactisch op alles voor. Gisterochtend trainde de coach lang op een 3-4-3, het systeem waarmee hij bij Midtjylland succes oogstte. Binnen zijn groep beschikt de Deen over voldoende alternatieven om zo te voetballen. Thorup is niet van plan om die manier van spelen meteen ook toe te passen in wedstrijden, maar hij houdt het wel achter de hand om de loop van een match te veranderen. Chakvetadze (knie) trainde apart, Bronn (hamstrings) oefende deels met de groep. Tijdens de namiddagtraining werd er getraind op afwerkingsvormen. Thorup deed even mee aan een rondootje, waarbij hij Stallone Limbombe handig door de benen speelde. (RN)