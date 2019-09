Exclusief voor abonnees Thorup: "Timing is perfect, maar voetjes op de grond" 19 september 2019

AA Gent ontvangt Saint-Étienne in een goeie flow, terwijl de Franse nummer vier van vorig seizoen een moeilijke competitiestart kent, met 5 op 15. "We hebben hard gevochten om de groepsfase te halen", zegt Jess Thorup. "Maar nu we die bereikt hebben, nemen we daar geen vrede mee. We willen naar de volgende ronde." AA Gent kreeg de voorbije dagen veel lof. "Maar we staan voor een grote test. Ik zie ons niet overkomen wat Genk overkomen is. We hebben een winnaarsmentaliteit en vertrouwen opgebouwd. We moeten in onszelf geloven, maar je kan ook denken dat je al kampioen bent. Het belangrijkste is dat we onze voeten op de grond houden. We weten dat we sterk zijn, maar moeten ook beseffen dat we nu tegenover een tegenstander van een ander niveau staan. De timing om getest te worden op dat niveau is wel perfect, ik kijk ernaar uit." (RN)

