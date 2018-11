Thorup: "Sterke prestatie van tegen Antwerp doortrekken" 30 november 2018

Het 0-0-gelijkspel tegen Antwerp was een referentiematch voor AA Gent. "Als we de sterke prestatie van vorige week kunnen doortrekken, ben ik ervan overtuigd dat we nog veel zullen winnen", aldus coach Jess Thorup. "En dat zullen we ook proberen tegen Lokeren. Ja, ze staan laatste in de stand, maar dat speelt niet mee. Het is en blijft een derby." Met Trond Sollied staat Thorup vanavond tegenover een andere Scandinavische coach. "Ik ken hem niet, al heb ik wel gehoord dat hij AA Gent nog heeft getraind. (grijnst) Ik heb enkele wedstrijden van Lokeren bekeken en zie de hand van Sollied in hun spel." Tot slot gooide Thorup tijdens zijn persbabbel een complimentje naar verdediger Dylan Bronn. "Hij heeft goed gereageerd na zijn periode in de B-kern. Dylan kreeg tegen Antwerp zijn kans en heeft die met beide handen gegrepen." (ABD)

