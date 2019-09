Exclusief voor abonnees Thorup "Reken pas na Nieuwjaar op beste Chakvetadze" 28 september 2019

Giorgi Chakvetadze staat eerder dan voorzien opnieuw op het trainingsveld, maar Jess Thorup tempert de verwachtingen: "Giorgi is zelf héél optimistisch, maar ik reken pas na Nieuwjaar op een Chakvetadze aan 100%. Als hij ons vooraf al kan helpen, zal dat voor mij een bonus zijn. Ik ga hem niet forceren, want ik wil hem opnieuw op zijn beste niveau." Plastun werd donderdag geopereerd aan de neus, maar traint alweer. "Igor heeft al een aantal oefeningen gedaan, hij heeft geen pijn meer. Maandag krijgt hij een masker, dan moeten we zien hoe hij daarmee omgaat. Ik hoop volgende week zelfs al in één of twee matchen op hem te kunnen rekenen", zegt Thorup. (RN)