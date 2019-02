Thorup "Perfect moment voor confrontatie met Club" 02 februari 2019

00u00 0

Jess Thorup trekt zondag met vertrouwen naar Brugge. "We staan voor onze vijfde match in 14 dagen, tegen een topteam", zegt hij. "Brugge is voor mij één van de beste teams in België, dat hebben ze Europees bewezen tegen sterke tegenstanders. De manier waarop ze in Dortmund gelijkspeelden, maakte indruk. Maar voor ons is dit een uitstekende gelegenheid om te zien waar we staan. We hebben na de winterstop vier wedstrijden gespeeld en niet één keer verloren. We hebben veel vertrouwen getankt, dit is voor mij dan ook het perfecte moment om de confrontatie met Brugge aan te gaan. Ik kijk ernaar uit."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN