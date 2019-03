Exclusief voor abonnees Thorup: "Ons eigen spel spelen in play-offs" 30 maart 2019

AA Gent maakte op de laatste speeldag in Sint-Truiden indruk met zijn dominant voetbal, gebaseerd op een hoge pressing. Thorup wil die lijn doortrekken in de play-offs. "Met ónze speelstijl en niet door aan de tegenstander te denken. Uiteraard zullen we zelf ook wel een keer onder druk komen te staan, daarom moeten we erop voorzien zijn dat we ook wat lager moeten kunnen verdedigen. Maar wij gaan ons spel spelen in de play-offs. Iedereen zal kunnen zien: dit is onze speelstijl, dit is mijn speelstijl." (RN)