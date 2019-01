Thorup "Niet bezig met Trebel of hun nieuwe coach" 19 januari 2019

Jess Thorup kijkt met vertrouwen naar de komst van Anderlecht. "Onze focus ligt op ons team, niet op de vraag of Trebel zal spelen of wat hun nieuwe coach zal doen. Het gaat zondag om wat wij willen bereiken", luidt het. Thorup zag intussen Yannick Thoelen. "Ik heb hem gesproken, we weten dat hij door zeer zware momenten gaat. Hij beslist van dag tot dag samen met zijn vriendin wat hij wil doen. Hij stond al twee keer op het veld, mentaal is hij héél sterk. Maar we moeten nog beslissen of hij zondag bij de groep komt." Kaminski is fit, maar Thorup spuit mist over zijn doelmannenkeuze. "Ik heb drie keepers die min of meer hetzelfde niveau én ervaring hebben. Hij die zondag speelt, zal op dit moment nummer één zijn, maar dat betekent niet dat we bijvoorbeeld voor de beker niet kunnen veranderen."

