Exclusief voor abonnees Thorup: "Ngadeu is er klaar voor" 27 juli 2019

00u00 0

Michael Ngadeu komt in Charleroi wellicht voor het eerst aan de aftrap voor AA Gent. "Ik ben er klaar voor", zegt hij zelf. En Jess Thorup beaamt: "Ik zie dat Michael fysiek klaar is. Drie weken geleden speelde hij nog met Kameroen tegen Nigeria. Als je een jongen als Ngadeu haalt, weet je dat je een sterke verdediger in huis hebt. Dat heeft hij bewezen bij zijn club en zijn nationale ploeg. Hij verdedigt goed in de penaltybox, dat is wat we misschien nog misten. Michael heeft ook duidelijk leiderskwaliteiten. Op training kan ik nu al zien dat hij de andere jongens helpt. Hij straalt maturiteit uit en geeft vertrouwen aan de spelers rond hem. Dat soort leiders hebben we in elke zone nodig, Ngadeu kan ons daar duidelijk bij helpen."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis