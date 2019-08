Exclusief voor abonnees Thorup na kwalificatie: "Om zes uur gaan zwemmen in zee" 31 augustus 2019

00u00 0

Jess Thorup genoot van de kwalificatie in Rijeka. "We vierden al op het veld, maar in het hotel dronken we samen ook een verdiend glas champagne. We hebben nog een paar uur gepraat met de hele staf, daarna bekeek ik op mijn kamer nog wat beelden. Om zes uur was ik alweer wakker, toen ben ik gaan zwemmen in zee. Ik voel nog steeds adrenaline in mijn lijf. Maar nu moeten we weer vooruit kijken, want zondag komt Cercle Brugge al op bezoek. We hebben onze vorige vijf thuiswedstrijden gewonnen, de kwalificatie voor de Europa League bezorgt ons een boost. We moeten zondag laten zien dat wij klaar zijn om op meerdere fronten te strijden. Ik kijk ernaar uit om onze thuisreputatie zondag eer aan te doen."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis