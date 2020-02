Exclusief voor abonnees Thorup: "Moment om te tonen dat we op dit niveau kunnen verrassen" 27 februari 2020

Jess Thorup straalde vertrouwen uit op de persconferentie. De Gentse coach is op alle scenario's voorbereid. "Als men me bij de loting gezegd had dat we uit de heenmatch zouden komen met 1-0, dan zou ik daar absoluut vrede mee hebben gehad. Maar na de 1-0-nederlaag was er ontgoocheling. We speelden een uitstekende match. Het enige wat we misten, was het uitdoelpunt. Die ontgoocheling betekent dat we onze verwachtingen en onze ambities verlegd hebben. We hebben kansen en willen die benutten. We spelen voor AA Gent, maar ook voor het Belgisch voetbal. We staan met twee Belgische clubs voor de opdracht om door te gaan en te tonen dat we op dit niveau kunnen verrassen. Hoe we ons kwalificeren, doet er niet toe. We hebben zelfs getraind op penalty's. Ik ken het Italiaans voetbal genoeg om te weten dat Roma vanuit de organisatie zal spelen, om op die ene counter te loeren." (RN)

