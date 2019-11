Exclusief voor abonnees Thorup moest veel internationals missen, maar gelooft in boost 21 november 2019

Jess Thorup kende lang geen perfecte voorbereiding op het eerste van twee duels met Antwerp. Tien spelers ontbraken de voorbije dagen met interlandverplichtingen, gisterochtend miste de Gentse coach er nog twee op de laatste training. "Kvilitaia speelde dinsdagavond nog vriendschappelijk met Georgië tegen Kroatië, Ngadeu werd papa en kreeg toestemming om na de interland in Rwanda bij zijn vrouw en zoon langs te gaan in Kameroen", vertelt Thorup. "Maar ze zullen klaar zijn om mee naar Antwerp te trekken. Ideaal is het allemaal niet, maar ik ga niet klagen. Voor een topclub hoort het erbij dat je veel internationals hebt. De voorbereiding op Antwerp verliep moeilijk, maar Lustig, Plastun, Yaremchuk wisten zich voor het EK te kwalificeren. Die jongens zijn hier met een 'big smile' binnen gekomen, dat kan ons ook een boost geven." (RN)

