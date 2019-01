Thorup krijgt hulp van... drone 07 januari 2019

00u00 0

AA Gent trainde gisteren drie keer in Oliva. Bij oefenvormen op voorzetten en spelcombinaties was een belangrijke rol weggelegd voor videoanalist Herman De Landtsheer, die met een drone vanop 60 meter hoogte alle bewegingen vastlegde. Jess Thorup gebruikt die beelden (foto onder) in individuele gesprekken met spelers, om correcties door te voeren in hun acties en looplijnen. De drone wordt niet gebruikt bij alle trainingen, maar wel op regelmatige basis. Chakvetadze (knie) trainde individueel in de fitnesszaal. Bronn (hamstrings) trainde deels met de groep en deels individueel. (RN)