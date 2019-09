Exclusief voor abonnees Thorup kijkt uit naar 7 matchen in 21 dagen 14 september 2019

Voor AA Gent is de thuismatch tegen KV Mechelen de start van een belangrijke periode. "We staan voor 7 matchen in 21 dagen", zegt Jess Thorup. "Maar we klagen niet, want dit is precies wat we wilden: strijden op drie fronten is perfect. We zijn er ook klaar voor, want op Chakvetadze na is iedereen fit. Jonathan David keerde pas donderdag terug van interlandverplichtingen, maar hij deed vertrouwen op en hij is er klaar voor." Dat geldt ook voor Roman Yaremchuk, die met hinder aan de achillespees naar Oekraïne trok, maar daar wel twee interlands speelde én scoorde. "Dat verraste me", aldus Thorup. "Maar Roman ondervindt geen hinder meer, hij voelt zich goed. Ik begrijp dat de fans tegen Mechelen revanche willen voor de bekerfinale, maar voor mij gaat het zondag alleen om de drie punten." (RN)

