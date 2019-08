Exclusief voor abonnees Thorup: "Ik vind rotatie geen noodzaak" 17 augustus 2019

00u00 0

AA Gent is zondag tegen KV Oostende toe aan zijn 8ste van 12 wedstrijden in 38 dagen, maar Jess Thorup lijkt niet van plan om zijn team grondig overhoop te gooien tegen Oostende. Na de heenwedstrijd tegen Larnaca wisselde de coach vorige week vier spelers tegen Moeskroen, maar die partij eindigde op een eerste competitienederlaag. Thorup: "Ik heb met iedereen individuele gesprekken gevoerd. Iedereen voelt zich fit, iedereen voelt zich klaar voor de match van zondag. Ik kijk ook naar hun lichaamstaal, ik spreek er ook over met de kinesisten. Ik vind rotatie geen noodzaak. Als spelers ziek zijn of niet hersteld zoals vorige week na onze trip naar Cyprus, grijp ik wel in."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis