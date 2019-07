Exclusief voor abonnees Thorup: "Ideale aanloop naar Viitorul" Stade Reims 1 - AA Gent 1 22 juli 2019

AA Gent sloot de voorbereiding op de nieuwe campagne af in Le Touquet-Paris Plage met een gelijkspel tegen Stade Reims. Donderdag wacht Viitorul Constanta. "Dit was de ideale aanloop, we zijn klaar voor het echte werk", concludeerde Jess Thorup.

