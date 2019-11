Exclusief voor abonnees Thorup gaat wellicht roteren 30 november 2019

00u00 0

De wedstrijden volgen mekaar snel op voor AA Gent. Donderdag stond in Saint-Étienne de Europese kwalificatie op het spel, volgende week woensdag voetballen de Buffalo's op Charleroi in de beker. Dan zou je als speler een competitiewedstrijd in Kortrijk al eens wat minder hoog kunnen rangschikken, met het gevaar dat er verval komt. "Ik heb niet het gevoel dat ze dat doen", zegt Jess Thorup. "We willen in de competitie bij de top drie horen. Topteams zijn net de teams die ook 'kleinere' wedstrijden tot een goed einde weten te brengen. Ook als je twee of meer spelers wisselt, moet je laten zien dat je dit soort matchen wil en kán winnen. Maar het is goed mogelijk dat ik een aantal spelers wissel." Thorup kan in Kortrijk niet rekenen op Derijck (knie), die gisteren onder de scanner ging. Ook Kubo (oog) ontbreekt zo goed als zeker. (RN)

