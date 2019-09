Exclusief voor abonnees Thorup gaat roteren 25 september 2019

00u00 0

Jess Thorup hield de voorbije wedstrijden ondanks 7 wedstrijden in 21 dagen vast aan een vast basisteam, maar voor de bekerwedstrijd op Eendracht Aalst gaat de coach van AA Gent roteren. "Coosemans start in doel", laat Thorup weten. "Maar ook voor de rest ga ik roteren. Dit is het moment om aan een aantal andere jongens te laten zien dat ze klaar zijn als ik ze nodig heb. We hebben nog een lang seizoen voor de boeg, het is nu aan andere spelers om te tonen dat ze ons kunnen helpen. Jullie zullen het een B-team noemen, maar de jongens die aan de aftrap komen, hebben de voorbije maanden net zo goed getraind op onze manier van spelen." (RN)