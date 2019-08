Exclusief voor abonnees Thorup: "Doorgaan was het belangrijkste" 02 augustus 2019

Jess Thorup beseft dat AA Gent in Roemenië voetballend een heel stuk minder voor de dag kwam dan in de heenwedstrijd tegen Viitorul. "Toen we bij de rust 0-1 voor stonden, had ik gehoopt dat we meer controle over de bal zouden hebben op de helft van de tegenstander", zegt de coach van AA Gent. "Maar we leden te veel balverlies, waardoor we te veel energie in verdedigend werk moesten steken. Met onze drie goals voorsprong uit de heenwedstrijd had ik echter nooit het gevoel dat we erg onder druk kwamen te staan. Met het drukke programma dat we hebben, kan je niet altijd op hetzelfde niveau spelen. Soms moet je ook eens op je verdediging kunnen vertrouwen." Volgende week wacht al de verplaatsing naar Larnaca. "We hadden donderdagavond een scout op hun match, hij zal ons flink wat informatie bezorgen", aldus Thorup. "Ik ben er blij om dat we deze keer eerst uit spelen, dan kunnen we de confrontatie een week later thuis beslissen." (RN)

