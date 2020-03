Exclusief voor abonnees Thorup "Doel blijft het Brugge zo moeilijk mogelijk maken" 07 maart 2020

AA Gent zag de kloof met Club Brugge weer groeien na de nederlaag op Cercle, maar Jess Thorup blijft strijdbaar voor de komst van Charleroi. "Na één nederlaag verandert alles van wit naar zwart", zegt de coach van AA Gent. "Dat was ook zo toen we halfweg december verloren in Oostende. Maar daarna speelden we acht matchen, waarvan we er zes wonnen en twee gelijkspeelden, tegen teams als Club, Standard, Anderlecht, KV Mechelen en Genk. Iedereen had het er toen over dat we het beste voetbal brachten, dat we de meeste goals maakten en dat we dichter bij Brugge kwamen. Voor ons is er niet veel veranderd omdat we één match verloren: het is nog altijd ons doel om het Brugge zo moeilijk mogelijk te maken. Er zijn nog 36 punten te verdienen, er komen nog tien finales aan in play-off 1. De voorbereiding daarop begint nu. We willen verder bouwen aan een winnaarsmentaliteit, maar we gaan ook zorgen dat we fysiek klaar zijn voor de play-offs." (RN)

