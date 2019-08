Exclusief voor abonnees Thorup "Depoitre & Yaremchuk: daar kijk ik naar uit" 14 augustus 2019

"We moeten defensief sterker worden"

Thorup: "We spelen goed voetbal en we scoren in elke match, maar het probleem is dat we ook in elke match doelpunten incasseren. We moeten de waarheid onder ogen durven zien: als we deel willen uitmaken van de top, moeten we defensief sterker worden. Vooraf had ik tegen Larnaca getekend voor een gelijkspel met een uitgoal, maar we hadden daar het duel al kunnen afmaken. Ik vraag meer realisme en cynisme in defensief opzicht. Soms kan het geen kwaad om een bal het stadion uit te trappen. Dat wordt donderdag belangrijk. We mogen Larnaca met zijn Spaanse inslag geen tijd en ruimte geven aan de bal. We hebben veel vertrouwen, want thuis scoorden we twaalf keer in twee matchen."

