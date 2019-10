Exclusief voor abonnees Thorup: "Club is momenteel beter, maar we gaan de strijd aan" 19 oktober 2019

Jess Thorup zorgde na de nederlaag tegen Club Brugge voor commotie met zijn uitspraak 'dat Brugge zeker kampioen wordt'. "Ik zie wat Brugge de voorbije jaren realiseerde", zei Thorup gisteren. "Zij bouwden stevige fundamenten en kochten nieuwe spelers van een hoog niveau. Dat betekent dat je voor de titel gaat. Wij hebben ook een sterk team uitgebouwd, waarmee we de top drie mogen ambiëren. Maar dat betekent niet dat je niet moet accepteren dat Brugge momenteel beter is dan wij. Als je naar hun team én hun bank kijkt, kan je alleen maar zeggen dat ze héél sterk zijn. Maar dat wil niet zeggen dat wij niet tot het laatste moment zullen vechten om de strijd aan te gaan. (grijnst) Soms heb ik er ook geen probleem mee om wat druk bij de tegenstander te leggen. We leggen de druk vaak genoeg bij onszelf, Brugge mag gerust zeggen: 'Wij zijn de favoriet.'"

