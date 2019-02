Thorup: "90 minuten controle over de match" 23 februari 2019

Jess Thorup glunderde na de zege tegen Standard. "Ik denk dat deze overwinning één van de meest verdiende is sinds mijn komst naar Gent. We hadden min of meer negentig minuten de controle over de wedstrijd. Dit is de reactie die ik wilde zien na de afgelopen weken. Het is slechts één stap, maar wel een belangrijke stap. Hopelijk kunnen we nu wat dichter komen bij de teams die boven ons staan. Ik verwacht nu honderd procent focus voor onze resterende wedstrijden, want... Er zijn 'no easy games' in deze competitie." (FDZ)