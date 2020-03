Exclusief voor abonnees Thorstvedt geopereerd op verjaardag 14 maart 2020

00u00 0

Kristian Thorstvedt is gisteren uitgerekend op zijn 21ste verjaardag geopereerd aan de enkel. De jonge Noorse middenvelder van Racing Genk moest in de wedstrijd tegen KV Oostende met een stressfractuur tussen de enkel en de voorvoet naar de kant. Verder onderzoek wees uit dat een operatieve ingreep noodzakelijk was. Thorstvedt zou fit moeten zijn voor de start van de voorbereiding op het nieuwe seizoen. (KDZ)