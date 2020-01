Exclusief voor abonnees Thorstvedt: "Eerste basisplaats, eerste doelpunt. Zó blij" 20 januari 2020

Wat een binnenkomer voor Kristian Thorstvedt. De 20-jarige Noor lukte zijn eerste doelpunt in zijn eerste basisplaats voor RC Genk. De winteraanwinst drukte zijn stempel op het Genkse spel en was de absolute uitblinker. "Mijn eerste basisplaats, mijn eerste doelpunt én de drie punten. Natuurlijk ben ik blij", vertelde Thorstvedt na afloop van de wedstrijd. Zijn doelpunt zag er eerder gemakkelijk uit, maar schijn bedriegt. "Het zag eruit als een soort binnentikker, maar dat was het zeker niet. Het is net een van mijn kwaliteiten om goed in te schatten waar de bal zal eindigen. Ik stond op het juiste moment op de juiste plaats, en ik raakte de bal erg goed."

