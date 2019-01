Thorgan Hazard 30 januari 2019

Thorgan Hazard heeft de groepstraining bij Mönchengladbach hervat en is klaar voor de derby bij Schalke 04. Tegen Augsburg bleef hij aan de kant met een kuitblessure. "Maar ik voel me weer prima", aldus Hazard, die in de Bundesliga aan 9 goals en 6 assists zit. (VDVJ)